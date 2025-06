Schokkende grafiek: zoveel warmer is het water van de Middellandse Zee in 30 jaar tijd geworden

Soms is één simpele lijn in een grafiek zo veelzeggend. Dat geldt ook in dit geval: de temperatuurstijging van de Middellandse Zee sinds 1994 is schokkend om te zien.

2023 was het warmste jaar ooit gemeten voor de Middellandse Zee. Het water was toen gemiddeld 0,5 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur tussen 1991 en 2020. Voor 2024 is de verwachting vergelijkbaar. Op 15 augustus vorig jaar bereikte de zee de hoogste temperatuur ooit gemeten.

“Hoewel regelmatige veranderingen in de oceaantemperatuur verband houden met natuurlijke klimaatpatronen, is de huidige stijging het gevolg van klimaatverandering”, schrijven de onderzoekers. Ze waarschuwen dat “dit een reeks cascade-effecten veroorzaakt, zoals zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen.