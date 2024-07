McDonald's opvallende stijger op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - McDonald's was maandag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers leken niet geschrokken van de kwartaalresultaten van de Amerikaanse fastfoodketen, die zijn verkopen voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie in 2020 zag dalen. McDonald's sloot desondanks 3,7 procent hoger.

Bij aanvang van de handel schommelde de koers van het aandeel nog. McDonald's merkt dat mensen verspreid over de wereld na jaren met sterke prijsstijgingen toch bezuinigen op Big Macs, frietjes en andere snacks. Eerder dit jaar kwam McDonald's op thuismarkt de Verenigde Staten nog met een speciaal 5 dollarmenu om gasten ervan te overtuigen dat de keten voor hen nog steeds een betaalbare optie is.

Verder deden handelaren het rustig aan op Wall Street in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. De verwachting is dat de centrale bank de rente nu nog onveranderd laat, maar de hoop is dat de Fed zal hinten op een renteverlaging in september. Later deze week verschijnt ook nog het Amerikaanse banenrapport, dat een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent lager op 40.539,93 punten. De brede S&P-index won 0,1 procent tot 5463,54 punten en techgraadmeter Nasdaq klom ook 0,1 procent tot 17.370,20 punten. De S&P 500 en de Nasdaq leden vorige week het tweede weekverlies op rij, ondanks een koersherstel op vrijdag.