Koolhof/Schuurs wint van Tsitsipas/Sakkari, ook Haase/Rojer door

PARIJS (ANP) - Wesley Koolhof en Demi Schuurs hebben op de Olympische Spelen in het gemengd dubbel gewonnen van het Griekse duo Stefanos Tsitsipas/Maria Sakkari. Het werd 6-4 7-6 (3) voor het Nederlandse tenniskoppel.

Tsitsipas en Sakkari zijn twee wereldtoppers in het enkelspel. Tsitsipas is momenteel de nummer 11 van de wereld bij de mannen, Sakkari is de mondiale nummer 8 bij de vrouwen. Maar de dubbelspelervaring van Koolhof en Schuurs gaf toch de doorslag.

In de kwartfinales nemen Koolhof en Schuurs het op tegen de Italianen Andrea Vavassori en Sara Errani.

Tiebreaks

Kort daarvoor verzekerden Robin Haase en Jean-Julien Rojer zich van een plek in de tweede ronde van het mannendubbelspel. Ze waren in twee tiebreaks te sterk voor de Argentijnen Tomás Martín Etcheverry en Mariano Navone: 7-6 (3) 7-6 (4).

In 2000 wisten Nederlandse tennissers voor het laatst een medaille te winnen op de Olympische Spelen. Kristie Boogert en Miriam Oremans wonnen zilver in het vrouwendubbelspel.