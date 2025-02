Medewerkers IKEA Delft staken donderdag uit onvrede over cao-bod

DELFT (ANP) - Werknemers van de IKEA-vestiging in Delft leggen vanaf donderdag het werk voor 24 uur neer, meldt vakbond FNV. Het is de derde staking bij IKEA in korte tijd. Werknemers van IKEA in Nederland willen van de woonwarenhuisketen een hoger loon en minder werkdruk.

De vakbond verwacht dat ruim vijftig werknemers meedoen met de actie. Dinsdag hadden medewerkers in Groningen al het werk neergelegd en op 30 januari gebeurde dit in Haarlem. Volgens FNV-bestuurder Danielle Wiek volgen meer stakingen als IKEA niet met een beter cao-bod komt.

FNV wil een loonsverhoging van 7 procent om de koopkracht van werknemers te verbeteren en dat het bedrijf maatregelen neemt om de werkdruk te verlagen. De bond zegt dat het bedrijf een salarisverhoging van 0,4 procent biedt per 1 januari dit jaar en daarbovenop 2 procent per 1 juli. "Ondanks eerdere acties en stakingen weigert de directie van IKEA Nederland nog steeds om de werknemers een fatsoenlijk cao-bod te doen. Het personeel van IKEA moet ook gewoon de huur en de boodschappen kunnen blijven betalen", aldus Wiek.