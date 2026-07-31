Meer reizigers via Nederlandse luchthavens ondanks Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen hebben afgelopen kwartaal gevlogen via een Nederlands vliegveld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april, mei en juni maakten ruim 21 miljoen passagiers gebruik van een van de vijf luchthavens van ons land. Dit was een half miljoen meer dan dezelfde periode in 2025, ondanks de verstoring van de luchtvaart door de Iranoorlog.

Door de oorlog in het Midden-Oosten waren er vooral in maart minder vluchten naar enkele landen in deze regio. In juni trok het luchtverkeer weer wat aan. Volgens het CBS is vooral het aantal vluchten van en naar Israël het vorige kwartaal toegenomen. Het ging om een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

Verreweg de meeste vluchten waren van en naar Schiphol. Ruim 86 procent van alle passagiers vloog via de Amsterdamse luchthaven. Hoewel er iets minder vluchten waren, nam het aantal passagiers met 2 procent toe tot 18,3 miljoen.

Meer luchtvracht

De gemiddelde bezettingsgraad, het percentage bezette stoelen in een vliegtuig, was in het tweede kwartaal van 2026 duidelijk hoger dan een jaar eerder. Dit jaar waren de vliegtuigen voor ruim 83 procent gevuld, een jaar eerder was dat nog iets meer dan 80 procent.

Ook werd er meer luchtvracht vervoerd. In het tweede kwartaal ging bijna 410.000 ton vracht van en naar Nederland, ruim 15 procent meer dan een jaar eerder.