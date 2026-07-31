ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer reizigers via Nederlandse luchthavens ondanks Iranoorlog

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 6:30
anp300726155 1
DEN HAAG (ANP) - Meer mensen hebben afgelopen kwartaal gevlogen via een Nederlands vliegveld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april, mei en juni maakten ruim 21 miljoen passagiers gebruik van een van de vijf luchthavens van ons land. Dit was een half miljoen meer dan dezelfde periode in 2025, ondanks de verstoring van de luchtvaart door de Iranoorlog.
Door de oorlog in het Midden-Oosten waren er vooral in maart minder vluchten naar enkele landen in deze regio. In juni trok het luchtverkeer weer wat aan. Volgens het CBS is vooral het aantal vluchten van en naar Israël het vorige kwartaal toegenomen. Het ging om een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2025.
Verreweg de meeste vluchten waren van en naar Schiphol. Ruim 86 procent van alle passagiers vloog via de Amsterdamse luchthaven. Hoewel er iets minder vluchten waren, nam het aantal passagiers met 2 procent toe tot 18,3 miljoen.
Meer luchtvracht
De gemiddelde bezettingsgraad, het percentage bezette stoelen in een vliegtuig, was in het tweede kwartaal van 2026 duidelijk hoger dan een jaar eerder. Dit jaar waren de vliegtuigen voor ruim 83 procent gevuld, een jaar eerder was dat nog iets meer dan 80 procent.
Ook werd er meer luchtvracht vervoerd. In het tweede kwartaal ging bijna 410.000 ton vracht van en naar Nederland, ruim 15 procent meer dan een jaar eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

233842031_m

Geen wachtwoord nodig: hackers misbruiken ernstig lek in inlogsysteem Google

0_Toilet-roll-holder-with-toilet-paper

WC-rol, handschrift, orde: wat kleine details echt over je zeggen (en wat niet)

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

Scherm­afbeelding 2026-07-30 om 06.28.36

Waar denkt de wereld dat het leven het fijnst is? Nederland haalt de top tien, maar net niet het podium"

Loading