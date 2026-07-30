'B&B Vol Liefde-deelnemer Timothy runde soort mannenbordeel'

Kaviaar bij het ontbijt, de champagne blijft vloeien en een privéchef staat klaar om te koken. Wie dit seizoen B&B Vol Liefde kijkt, ziet Timothy op Ibiza leven als een oliesjeik. Gek genoeg runt de beste man zelf gewoon een frietkraam. Hoe komt hij aan al dat geld?

Timothy maakt er in de uitzendingen geen geheim van: het liefst ligt hij gewoon op de bank. Toch gaat hij op Ibiza helemaal los met privéchefs en bakken kaviaar, alsof hij een sterrenrestaurant bezit in plaats van een snackbar. Hoe hij dat leventje bekostigt, bleef tot nu toe onduidelijk.

Sheila Bergeik, bekend van The Real Housewives of Amsterdam en een goede vriendin van Timothy, doet in weekblad Story een boekje open over de luie levensgenieter.

'Creatief brein'

Volgens Sheila is Timothy een "creatief brein" met een neus voor handel, maar laat hij het zware werk het liefst aan anderen over. "Hij zet mensen aan het werk en trekt dan zijn handen ervan af, of verkoopt de zaak," verklaart ze.

Het meest opvallende detail bewaart Sheila voor het laatst. Voordat Timothy neerstreek op Ibiza voor de patat en de mannen, zat hij namelijk in een heel andere tak van sport. "Timothy heeft vroeger in Nederland een uitzendbureau voor gigolo's gehad," onthult Sheila. "Een soort mannenbordeel. Die zaak heeft hij op een gegeven moment verkocht."

Getrouwd met een Spanjaard

Ook op romantisch vlak blijkt Timothy een spannender verleden te hebben dan hij tot nog toe op tv laat zien. Hoewel hij in het programma weinig loslaat over zijn liefdesleven, weet Sheila ook daar meer over: de B&B-eigenaar is in het verleden al eens getrouwd geweest met een Spanjaard.

Van de gigolo-industrie naar de frituurpan op Ibiza: veelzijdig is Timothy in elk geval wel. Nu nog zien of er tussen de aanstormende vrijgezellen een man zit die het spektakel kan bijbenen.