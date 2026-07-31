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Tientallen doden bij explosie in steenkoolmijn in Zuid-Pakistan

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 6:12
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QUETTA (ANP/AFP) - Bij een explosie donderdag in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen, meldde de lokale rampenbestrijdingsdienst vrijdag. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaan, aldus de dienst.
"Er is nog steeds een gezamenlijke reddingsoperatie gaande om mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen", aldus de dienst, die niet zei hoeveel mijnwerkers er ten tijde van de explosie op de locatie aanwezig waren. De mijn ligt nabij Quetta, de hoofdstad van Beloetsjistan, een provincie die rijk is aan delfstoffen.
Ongelukken komen veelvuldig voor in Pakistaanse mijnen, met name in Beloetsjistan, de grootste en armste provincie van het land. De regio loopt op diverse vlakken achter bij de rest van Pakistan, onder meer op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
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