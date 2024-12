Meer toeristische overnachtingen in Duitsland dan voor corona

WIESBADEN (ANP/DPA) - In Duitsland zijn er dit jaar meer toeristische overnachtingen geweest dan in 2019, het jaar voordat de coronapandemie het toerisme hard raakte. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis.

Volgens Destatis gaat het in de periode van januari tot en met oktober van dit jaar om in totaal 433 miljoen overnachtingen in hotels, pensions, vakantiewoningen, campings en andere accommodaties. Dat is 1,6 procent meer dan in de vergelijkbare periode van 2019.

Het gaat daarbij om overnachtingen door toeristen uit het buitenland en uit Duitsland zelf. Binnenlandse toeristen waren goed voor bijna 360 miljoen overnachtingen en buitenlandse bezoekers namen ruim 73 miljoen overnachtingen voor hun rekening.

De drukste maand was augustus met ruim 59 miljoen toeristische overnachtingen, gevolgd door juli met meer dan 57 miljoen overnachtingen. Duitsland is ook voor Nederlanders een populair vakantieland.