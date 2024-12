Veel kinderen met luchtwegklachten naar huisarts, ziet Nivel

Het aantal kleine kinderen dat met klachten aan de luchtwegen naar een huisarts wordt gebracht, neemt de laatste weken snel toe. Sinds eind oktober is het aantal kinderen van 4 jaar en jonger met een acute infectie ongeveer verdubbeld, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Van elke 100.000 kinderen tot en met 4 jaar zijn er vorige week bijna 1500 naar een huisarts gegaan. Dat is het hoogste niveau sinds februari.

Vooral het aantal gevallen van acute bronchiolitis neemt toe. Dat is een infectie aan de bronchiolen, de vertakkingen in de longen. Dit wordt vaak veroorzaakt door het RS-virus. Het aantal kinderen dat met acute bronchiolitis naar de huisarts gaat is afgelopen week met ongeveer 50 procent toegenomen.