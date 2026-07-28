Mercedes somberder over jaaromzet door zwakke vraag uit China

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Mercedes-Benz is somberder geworden over zijn te verwachten omzet in 2026. Het Duitse autoconcern kampt met een zwakkere vraag in China, waar een aanhoudende vastgoedcrisis het consumentenvertrouwen aantast en de vraag naar luxewagens drukt.

De autofabrikant rekent nu op een groepsomzet die licht onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen, maakte Mercedes dinsdag bekend. Eerder ging het concern nog uit van een omzet die gelijk zou blijven aan die van vorig jaar.

De verkoop van Mercedes in China, 's werelds grootste automarkt, kelderde in het tweede kwartaal met 30 procent. De totale omzet van Mercedes kwam de voorbije periode 3 procent lager uit dan een jaar eerder, op 32 miljard euro. Daarvan hield het bedrijf wel 1,1 miljard euro winst over. Kostenbesparende maatregelen zorgden voor een winststijging van 13 procent.

Ook andere Duitse automakers hebben het zwaar in China. Hun nieuwste modellen hebben moeite om te concurreren met lokale modellen die kopers meer snufjes en opties bieden.