Meta gaat in beroep tegen beslissing rechtbank Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Meta gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank in Amsterdam, die donderdag in een kort geding oordeelde dat het techbedrijf Europese regels overtreedt en binnen twee weken zijn platforms moet aanpassen. "We zijn het fundamenteel oneens met deze beslissing", stelt het moederbedrijf van Facebook en Instagram in een verklaring.

Het techbedrijf moet er volgens de rechter voor zorgen dat de platforms een rechtstreekse en makkelijke optie bieden voor een tijdlijn die niet gebaseerd is op profilering. Dat is een feed die is opgebouwd uit berichten, foto's en video's die door algoritmes zijn gekozen.

Meta zegt al aanpassingen te hebben gedaan om te voldoen aan de verplichtingen onder de Digital Services Act (DSA), de Europese wet die consumenten online moet beschermen. Ook zijn gebruikers in Nederland volgens Meta geïnformeerd over hoe ze de socialemediaplatforms van het bedrijf kunnen gebruiken zonder profilering.

Het kort geding was aangespannen door Bits of Freedom.