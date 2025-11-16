Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

Het is bekend dat broer en zus Smit al lange tijd gebrouilleerd zijn. Maar zowel Jan als Monique laat weinig los over de ruzie. Wel is duidelijk dat in Volendam de meningen zijn verdeeld. Er is een kamp-Monique en een kamp-Jan.

Aanleiding om weer eens in de onmin tussen het duo te duiken is de verwijdering van alle muziek van Monique Smit van Spotify. Daar zit de hand van Jan achter, die zei dat zijn zus wel wist waarom hij dat had gedaan.

Volgens showbizz-kenner Aran Bade is het in Volendam het gesprek van de dag. "We zijn vandaag een beetje gaan bellen en bij de visboer gaat het hier ook over. Er zijn twee kampen ontstaan in Volendam: je bent óf voor Monique óf voor Jan”, vertelt hij in RTL Boulevard.

Jan Smit kan ondertussen in de media op weinig sympathie rekenen. “Het nadeel voor Jan is dat hij een beetje geïsoleerd aan het werk is, want hij staat ook heel veel media niet meer te woord. Dat doet hij al heel lang niet, dus we weten ook eigenlijk helemaal niet waarom hij dit nu doet. Dat laat hij altijd een beetje in het midden, van: dat gaan we niet zeggen”, aldus Bade.

Dat de relatie tussen Jan en Monique Smit zo slecht is, zou komen omdat zij ooit geroddeld heeft over hem in een Volendamse appgroep.