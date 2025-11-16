ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

gezondheid
door Pieter Immerzeel
zondag, 16 november 2025 om 15:04
5356200
Word jij regelmatig wakker omdat je naar het toilet moet? Je bent niet alleen: uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van de volwassenen minstens één keer per nacht het bed uit moet om te plassen. Maar is dat eigenlijk normaal, en wanneer wordt het een probleem?
Volgens de Amerikaanse The New York Times zijn er verschillende oorzaken—van veel drinken in de avond tot hormonale veranderingen of beginnende gezondheidsproblemen. Uroloog dr. Kiran Sandhu legt uit: “Eén keer per nacht opstaan is meestal geen reden tot zorgen, maar als je vaker moet gaan of slechter slaapt, kan dat wijzen op blaasproblemen of andere medische oorzaken.”
Wat kun je doen om minder vaak wakker te worden?
  • Drink na het avondeten zo min mogelijk vocht.
  • Vermijd cafeïne en alcohol ‘s avonds.
  • Probeer een vast slaapritme aan te houden.
Let op: als je ineens veel meer aandrang voelt, of als het gepaard gaat met pijn of vermoeidheid overdag, raadpleeg dan altijd een huisarts. Gebleken is dat slaaponderbreking door nocturie niet alleen vervelend is, maar ook de kwaliteit van je nachtrust ondermijnt

Lees ook

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheidPiskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid
Is het echt ongezond om je plas op te houden?Is het echt ongezond om je plas op te houden?
Wat te doen als je aldoor moet plassen?Wat te doen als je aldoor moet plassen?
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-542111679 (1)

Macrons failliet: Frankrijk op de rand van de financiele afgrond

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

shutterstock_1093355033

Door je mond ademen is heel ongezond

shutterstock_2613100875

Waarom goede keukenhygiëne belangrijk is – en waarom het dagelijks vervangen van je vaatdoekje daarbij helpt

237347913_m

Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven

Loading