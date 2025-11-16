Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

Word jij regelmatig wakker omdat je naar het toilet moet? Je bent niet alleen: uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van de volwassenen minstens één keer per nacht het bed uit moet om te plassen
. Maar is dat eigenlijk normaal,
en wanneer wordt het een probleem?
Volgens de Amerikaanse The New York Times
zijn er verschillende oorzaken—van veel drinken in de avond tot hormonale veranderingen of beginnende gezondheidsproblemen. Uroloog dr. Kiran Sandhu legt uit: “Eén keer per nacht opstaan is meestal geen reden tot zorgen, maar als je vaker moet gaan of slechter slaapt, kan dat wijzen op blaasproblemen of andere medische oorzaken.”
Let op: als je ineens veel meer aandrang voelt, of als het gepaard gaat met pijn of vermoeidheid overdag, raadpleeg dan altijd een huisarts. Gebleken is dat slaaponderbreking door nocturie niet alleen vervelend is,
maar ook de kwaliteit van je nachtrust ondermijnt