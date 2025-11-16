Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

Word jij regelmatig wakker omdat je naar het toilet moet? Je bent niet alleen: uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van de volwassenen minstens één keer per nacht het bed uit moet om te plassen Maar is dat eigenlijk normaal, en wanneer wordt het een probleem?

Volgens de Amerikaanse The New York Times zijn er verschillende oorzaken—van veel drinken in de avond tot hormonale veranderingen of beginnende gezondheidsproblemen. Uroloog dr. Kiran Sandhu legt uit: “Eén keer per nacht opstaan is meestal geen reden tot zorgen, maar als je vaker moet gaan of slechter slaapt, kan dat wijzen op blaasproblemen of andere medische oorzaken.”

Wat kun je doen om minder vaak wakker te worden?

Drink na het avondeten zo min mogelijk vocht.

Vermijd cafeïne en alcohol ‘s avonds.

Probeer een vast slaapritme aan te houden.