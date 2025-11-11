ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Microsoft investeert 10 miljard dollar in AI-datacenter Portugal

Economie
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 12:41
anp111125096 1
LISSABON (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft gaat 10 miljard dollar investeren in een groot AI-datacenter in Portugal. Volgens het Amerikaanse softwarebedrijf gaat het om een van de grootste Europese investeringen van dit jaar.
Het datacenter komt in de plaats Sines aan de Portugese kust, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van hoofdstad Lissabon. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met een Portugees en Brits bedrijf.
Sines is een belangrijke investeringshub in Portugal, omdat in het gebied internetkabels liggen die Europa verbinden met Brazilië en Afrika. Google is bezig vanuit Sines ook een internetkabel aan te leggen naar de Amerikaanse staat South Carolina. Ook wordt een grote batterijenfabriek in Sines gebouwd door een Chinees bedrijf.
Met het nieuwe datacenter wil Microsoft tegemoetkomen aan de sterk stijgende vraag naar AI-toepassingen. Het techbedrijf doet elders in de wereld ook miljardeninvesteringen in AI-infrastructuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

Loading