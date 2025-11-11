Microsoft investeert 10 miljard dollar in AI-datacenter Portugal

LISSABON (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft gaat 10 miljard dollar investeren in een groot AI-datacenter in Portugal. Volgens het Amerikaanse softwarebedrijf gaat het om een van de grootste Europese investeringen van dit jaar.

Het datacenter komt in de plaats Sines aan de Portugese kust, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van hoofdstad Lissabon. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met een Portugees en Brits bedrijf.

Sines is een belangrijke investeringshub in Portugal, omdat in het gebied internetkabels liggen die Europa verbinden met Brazilië en Afrika. Google is bezig vanuit Sines ook een internetkabel aan te leggen naar de Amerikaanse staat South Carolina. Ook wordt een grote batterijenfabriek in Sines gebouwd door een Chinees bedrijf.

Met het nieuwe datacenter wil Microsoft tegemoetkomen aan de sterk stijgende vraag naar AI-toepassingen. Het techbedrijf doet elders in de wereld ook miljardeninvesteringen in AI-infrastructuur.