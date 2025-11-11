VN-rapport: veel meer koeling nodig, verduurzaming noodzakelijk

Doordat het steeds warmer wordt op aarde, explodeert de vraag naar koeling. VN-milieorganisatie UNEP voorziet tot 2050 een verdrievoudiging en pleit in een dinsdag op de klimaattop gepresenteerd rapport voor een zo duurzaam mogelijke aanpak. Met een slimme combinatie van maatregelen moet het volgens de opstellers mogelijk zijn om zo'n tweederde van de CO2-uitstoot door koeling te vermijden. Als de energiesector snel verduurzaamt, kan dat percentage nog hoger worden.

"Nu dodelijke hittegolven steeds vaker voorkomen, moet toegang tot verkoeling worden gezien als essentiële infrastructuur, net als water, energie en sanitair", zegt UNEP-chef Inger Andersen. "Maar we kunnen onszelf niet alleen met airconditioning uit de hittecrisis halen." Dat zou zo veel energie kosten dat energiesystemen overbelast raken, waarschuwt het rapport. Het zou ook leiden tot veel extra uitstoot van broeikasgassen - en daarmee de hitteproblemen nog erger maken.

Als de wereld op de huidige voet doorgaat, zal de uitstoot door koelingssystemen de komende 25 jaar bijna verdubbelen, tot ruim 7 miljard ton CO2 per jaar. Dat komt grofweg neer op zo'n vijftig keer de CO2-uitstoot van heel Nederland in 2024.

"Passieve koeling"

UNEP pleit voor een heel andere aanpak, waarin de eerste stap "passieve koeling" heet. Daaronder valt het ontwerpen van steden en gebouwen op zo'n manier dat ze van zichzelf al koel blijven. In steden kan vergroening al snel graden verschil maken, net als de aanleg van waterpartijen. Vervolgens moet eerst worden gekeken naar koelingssystemen die weinig energie gebruiken. Een ventilator die vocht uit de lucht haalt en zo voor verkoeling zorgt, gebruikt bijvoorbeeld minder energie dan airco. Verder raadt UNEP aan om in te zetten op zo energiezuinig mogelijke apparaten.

Om initiatieven voor duurzame verkoeling te promoten, is twee jaar geleden de Mondiale Koelingsbelofte (Global Cooling Pledge) in het leven geroepen op de klimaattop in Dubai. In totaal hebben 72 landen zich daarbij aangesloten. Ze streven ernaar om aan de vraag naar koeling te voldoen, terwijl ze de uitstoot die daarmee wordt veroorzaakt juist fors willen verlagen. Ook Nederland heeft zich erbij aangesloten.