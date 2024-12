MicroStrategy bij stijgers op licht hoger Wall Street

NEW YORK (ANP) - MicroStrategy behoorde maandag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aankondiging dat het Amerikaanse softwarebedrijf volgende week maandag wordt opgenomen in de techgraadmeter Nasdaq 100. Het aandeel werd daarop 3,1 procent hoger gezet. De beurswaarde van MicroStrategy is dit jaar al meer dan verzesvoudigd. Dat komt vooral door de sterke opmars van de bitcoin. Als onderdeel van zijn bedrijfsvoering investeert de onderneming namelijk flink in de digitale munt, die maandag een recordniveau bereikte van meer dan 106.000 dollar.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 43.859 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven ging vrijdag nog voor de zevende dag op rij omlaag en leed een weekverlies van 1,8 procent. De Dow koerst desondanks af op een jaarwinst van ongeveer 16 procent. De bredere S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 6067 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 21.933 punten. De S&P 500 is dit jaar bijna 27 procent gestegen en de Nasdaq stevent af op een jaarwinst van bijna 33 procent.