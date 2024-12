Ziekenhuizen twijfelen over doorgaan met zorgakkoord

DEN HAAG (ANP) - De ziekenhuizen betwijfelen of ze nog moeten doorgaan met de overleggen over het zorgakkoord. Ze zijn boos over de aangekondigde bezuinigingen op het ministerie van Volksgezondheid. Het kabinet haalt daar geld vandaan om minder te hoeven bezuinigen bij het ministerie van Onderwijs.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft maandagochtend overleg gehad met de aangesloten ziekenhuizen. Later maandag volgt overleg met andere partijen die zich bij het akkoord hebben aangesloten. Wat de ziekenhuizen precies hebben afgesproken, wil de NVZ nog niet zeggen. Een woordvoerder zegt alleen: "Er is een aanvullend zorgakkoord in de maak, daar wordt nu over onderhandeld. Wij gaan voorleggen of we nog wel moeten doorgaan met praten."

Het Integraal Zorgakkoord is een verzameling afspraken die het Rijk, gemeenten en de zorg twee jaar geleden hebben gemaakt, onder het vorige kabinet. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat minder mensen zorg nodig hebben, en dat de mensen die wel zorg nodig hebben die zo snel en zo goed mogelijk krijgen. Vorige maand besloten de gemeenten om voorlopig niet meer mee te werken. Zij vinden dat zij te weinig geld van het Rijk krijgen om hun taken uit te voeren.

Behalve de gemeenten en de ziekenhuizen hebben nog twaalf andere partijen het zorgakkoord ondertekend. Dit zijn onder meer de academische ziekenhuizen (NFU), de huisartsen (LHV), de geestelijke gezondheidszorg (de Nederlandse ggz) en de ouderenzorg (ActiZ).