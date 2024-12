Speleologe (32) opnieuw vast in Italiaanse grot: 'déjà vu op 600 meter diepte'

Alsof één keer vastzitten in een Italiaanse grot nog niet genoeg was, is speleologe Ottavia Piana (32) opnieuw in de problemen gekomen op precies dezelfde plek als anderhalf jaar geleden. Deze keer zit ze nog dieper vast - 600 meter onder het aardoppervlak - in de Abisso Bueno Fonteno-grot bij Bergamo, en de reddingsoperatie is allesbehalve eenvoudig.

Tijdens haar afdaling in het grotcomplex maakte Ottavia een ongelukkige val van vijf meter. Hierbij brak ze meerdere botten, maar gelukkig is ze aanspreekbaar. Reddingswerkers hebben haar inmiddels naar een ruimte dichter bij het aardoppervlak gebracht, maar de tocht naar buiten is nog lang. Het is een helse klus om haar brancard door het smalste deel van de grot te manoeuvreren.

Valpartij in een vochtige en ijskoude onderwereld

Ondertussen werkt het grotklimaat ook niet bepaald mee. Het is er krap, nat en koud: zes graden en een zeer hoge luchtvochtigheid.

Wat de redding extra ingewikkeld maakt, is het onbekende terrein. De grot Abisso Bueno Fonteno is een enorm netwerk van tunnels, galerijen en ondergrondse ruimtes, waarvan een groot deel nog niet in kaart is gebracht. Reddingswerkers – inmiddels twintig in totaal – werken in de donkere diepten om Ottavia drie kilometer terug te brengen naar de ingang van de grot. Alleen al om bij haar te komen, was vier uur nodig.

Déjà vu

Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat Ottavia in deze grot in de problemen komt. In juli 2023 zat ze ook al vast, dichtbij het punt waar ze nu is gestrand. Toen kwam ze vast te zitten op 150 meter diepte, na het breken van een been. Die redding duurde liefst 48 uur.

Bron: De Telegraaf

