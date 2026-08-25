Miljoenenklus voor Arcadis en Witteveen+Bos in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Ingenieursbureaus Arcadis en Witteveen+Bos gaan de gemeente Amsterdam helpen bij het verbeteren van de bereikbaarheid van IJburg, Zeeburgereiland en de oostelijke binnenstad. De klus, met een contractwaarde van maximaal 15 miljoen euro, richt zich op de IJburglaan van de Piet Heintunnel tot Steigereiland. De plannen omvatten onder meer een nieuwe onderdoorgang bij de Piet Heintunnel, een fiets- en voetgangersbrug, verlegging van de IJ-tram en aanpassingen aan de aansluiting op de A10.

Op Zeeburgereiland en IJburg komen tot 2040 veel nieuwe woningen. Dit betekent meer bewoners en meer verkeer op de IJburglaan, een belangrijke toegangsweg van en naar de stad. Als er niets gebeurt, is de verwachting dat het verkeer op de zogenoemde Cruciale Mijl, die centraal staat in dit project, gaat vastlopen.

De ingenieursbureaus gaan ontwerp- en advieswerk leveren in verschillende fasen van het project. De opdracht loopt mee met de huidige projectplanning, die doorloopt tot na 2036.