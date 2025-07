Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen

We willen allemaal graag naar dat ene bijzondere plekje dat nog niet helemaal overspoeld is door toeristen. Laat er nou een heel land zijn dat nog wacht om ontdekt te worden.

Na decennialang afgesloten te zijn geweest van de buitenwereld, opent Angola zich langzaam maar zeker voor toerisme. Het Zuid-Afrikaanse land, twee keer zo groot als Texas, was jarenlang vooral een oorlogsgebied. Maar nu kun je er genieten van geweldig mooie natuur.

Een uur rijden vanaf hoofdstad Luanda brengt je al bij de Miradoura da Lua, letterlijk het "uitzichtpunt van de maan". Hier heeft de oceaan de rotsen uitgesleten tot een bizar golvend maanlandschap in rood, wit en grijs met daarachter de azuurblauwe Atlantische Oceaan. Bij het uitzichtpunt staat een kleine café met boeken in een oude koelkast, doneer een boek en je krijgt een gratis drankje.

Even verderop ligt Quiçama National Park, waar olifanten en giraffen weer vrij rondlopen. Vroeger werd hier gejaagd om te overleven, maar nu leren lokale gemeenschappen hoe natuurbehoud juist kansen biedt. "De combinatie van pure natuur en weinig toeristen maakt dit park heel bijzonder”, vertelt gids Lourena Panzo.

Prachtige surfspot

Voor surfers is er Cabo Ledo, een plek waar je nog golven pakt zonder andere mensen op het water. Surfinstructeur Feliesiano Muteca leert hier bezoekers uit de hele wereld surfen. De simpele houten cabana’s op het strand worden langzaam aangevuld met resorts en restaurantjes, maar voor nu voelt het nog als een goed bewaard geheim.

Voor wie het binnenland in durft, wacht de mystiek van Pungo Andongo, waar de zwarte rotstorens – de Pedras Negras – hoog uit de vlakte oprijzen. Volgens de legende liet koningin Nzinga hier haar voetsporen achter toen ze streed tegen de Portugese overheersing. Haar verhaal is springlevend, met een monument in Luanda en een Netflix-documentaire over haar leven.

Niet ver daarvandaan liggen de Kalandula-watervallen, een van de grootste van Afrika. Vooral in het regenseizoen is het uitzicht hier ronduit magisch.

En dan is er nog Iona National Park in het zuiden van het land, dat doorloopt tot in Namibië. Het park is zó uitgestrekt en ongerept dat je volledig zelfvoorzienend moet zijn om er te reizen. Maar wie de moeite neemt, wordt beloond met eindeloze landschappen en stilte die je nergens anders vindt. In 2025 opent hier het eerste tentenkamp.

Angola is misschien (nog) geen makkelijke bestemming. Maar juist dat maakt het reizen hier zo bijzonder. Of zoals reiziger Claudio Silva het zegt: "Je bent hier geen toerist. Je bent een ontdekkingsreiziger.”