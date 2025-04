Minister Van Hijum bezorgd over bestuursperikelen bij UWV

DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) is bezorgd over de bestuurlijke chaos bij uitkeringsinstantie UWV. Bestuurslid Johanna Hirscher legde dinsdag per direct haar functie neer na onenigheid over de aanpak van de problemen waarmee het UWV kampt. De uitvoeringsorganisatie is in opspraak geraakt doordat zij jarenlang fouten maakte bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

In een Kamerdebat zei Van Hijum "teleurgesteld" te zijn dat het UWV-bestuur niet in staat is gebleken "in eenheid op te treden" bij het rechtzetten van de fouten die zijn gemaakt. "Die eenheid is wel nodig." De NSC-bewindsman hamerde op het belang van een goed functionerend bestuur. "Ik wil daar nauw bij betrokken zijn", zei hij.

Op aandringen van Tweede Kamerlid Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) beloofde Van Hijum de gang van zaken mee te wegen wanneer hij een besluit moet nemen over de herbenoeming van andere bestuursleden van het UWV. "Ik deel de zorgen en ik zit er bovenop", verzekerde hij.