Wetenschappers staan versteld: microscopische alg ontwaakt na 7000 jaar uit winterslaap

Duitse wetenschappers hebben een piepkleine alg tot leven gewekt die 7000 jaar in slaaptoestand heeft doorgebracht op de bodem van de Oostzee. Het is daarmee het oudste organisme ooit dat succesvol uit zijn 'winterslaap' is gehaald.

De hoofdrolspeler in dit verhaal is Skeletonema marinoi, een kiezelwier dat nog steeds voorkomt in de Oostzee. De onderzoekers vonden de slapende alg in een sedimentlaag van zo'n 240 meter diep. Tot hun verbazing ging de alg gewoon weer groeien toen ze hem blootstelden aan zuurstof en licht.

Nog verbazingwekkender: de oer-alg bleek net zo fit als zijn moderne soortgenoten. Tests wezen uit dat het fotosynthese-vermogen en de groeisnelheid nauwelijks verschillen van algen die 'pas' drie jaar in rust waren.

Record met 5000 jaar verbroken

Tot nu toe was de langste bekende winterslaap van een organisme zo'n 2000 jaar, een dadelpalm uit een archeologische vindplaats. Deze alg verbreekt dat record dus met ruim 5000 jaar.

De ontdekking is niet alleen een biologisch hoogstandje. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden om te bestuderen hoe soorten zich aanpassen aan klimaatverandering. Door algen uit verschillende tijdperken te vergelijken, kunnen wetenschappers beter begrijpen hoe ze omgaan met veranderende omstandigheden.

De onderzoekers gaan nu verder speuren in de modder van de Oostzee. Mogelijk vinden ze daar nog oudere exemplaren die ze kunnen reanimeren.

Bron: ISME Journal