Motief achter aanslag op topman UnitedHealthcare nog onbekend

NEW YORK (ANP) - De politie in New York heeft nog geen idee waarom een schutter het op de topman Brian Thompson van zorgverzekeraar UnitedHealthcare had gemunt. De 50-jarige Thompson overleed woensdag na een schietpartij aan zijn verwondingen.

Het gaat waarschijnlijk om een gerichte aanslag. De vermoedelijke dader wachtte volgens de politie voor een Hilton-hotel om het vuur te kunnen openen op de baas van de grote Amerikaanse zorgverzekeraar. Thompson bezocht het hotel voor een beleggersdag van zijn bedrijf.

De verdachte is nog niet gearresteerd. De politie vraagt mogelijke getuigen om tips en looft een beloning van 10.000 dollar uit. De verdachte vluchtte na de aanslag op Thompson op een elektrische deelfiets. Het bedrijf achter die fiets werkt mee om gps-gegevens over de locatie van de fiets te achterhalen, zei de politie in een persconferentie.

UnitedHealth, het moederbedrijf van UnitedHealthcare, liet weten diepbedroefd en in shock te zijn door de fatale schietpartij. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen volledig mee aan het politieonderzoek.