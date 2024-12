VN: ruim 115.000 vluchtelingen door opgelaaide strijd Syrië

ALEPPO (ANP/AFP) - Ruim 115.000 mensen zijn op de vlucht geslagen door het opgelaaide geweld in Syrië, meldt een lokale VN-functionaris. Vooral burgers uit de regio's Idlib en Aleppo hebben hun huizen verlaten omdat daar zwaar wordt gevochten tussen de rebellen en het regeringsleger.

Strijders van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) konden afgelopen week verrassend snel oprukken in de buurt van Aleppo en hebben volgens waarnemers een groot deel van die stad veroverd. Woensdag deelde de groep videobeelden van de leider Abu Mohammed al Jolani in de beroemde citadel van Aleppo. Hij reed in een auto rond de historische burcht en zwaaide vanuit het open dak naar aanhangers.