Musk: poging om X plat te leggen met enorme cyberaanval

DEN HAAG (ANP) - Volgens Elon Musk is er maandag met "een enorme cyberaanval" geprobeerd om het socialemediaplatform X "neer te halen." Hierbij waren IP-adressen in Oekraïne betrokken, zegt de eigenaar van X in een interview met nieuwszender Fox Business.

Mensen ondervonden maandag gedurende de dag problemen met het socialemediaplatform. Zo lukte het niet om nieuwe posts te laden. Op storingswebsite Allestoringen.nl waren duizenden meldingen binnengekomen over X. Ook bij de internationale storingsmeldsite Downdetector liep het aantal meldingen over problemen met het platform hard op, tot meer dan 40.000.

"Er was en is nog steeds een enorme cyberaanval tegen X. We worden elke dag aangevallen, maar dit was uitgevoerd met veel capaciteit. Ofwel is er een grote, gecoördineerde groep en/of een land bij betrokken", zei Musk eerder op de dag in een bericht op het platform.