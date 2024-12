Musk verplaatst na Tesla ook hoofdkantoor SpaceX naar Texas

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Het hoofdkantoor van ruimtebedrijf SpaceX wordt officieel verplaatst naar de plaats Starbase in de Amerikaanse staat Texas. Dat kondigde SpaceX-baas Elon Musk donderdag aan op X, het mediaplatform waarvan hij zelf eigenaar is.

De miljardair zei eerder dat het hoofdkantoor van SpaceX zou verhuizen naar een bestaande faciliteit in Boca Chica, eveneens in Texas. In hoeverre banen of faciliteiten in Californië naar Texas worden verplaatst, is nog onduidelijk.

In juli zei Musk al dat hij het hoofdkantoor van zowel SpaceX als X van Californië naar Texas zou verplaatsen. Een nieuwe wet op genderidentiteit in die staat noemde hij "de druppel". In 2021 bracht hij het hoofdkantoor van autofabrikant Tesla al van Californië over naar Texas. X heeft nog wel zijn hoofdkantoor in Californië, in San Francisco.

Musk, de rijkste man ter wereld, verplaatste in 2021 ook zijn woonplaats van Californië naar Texas, waar individuen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen.