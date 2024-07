Musk wint zaak over ontslagvergoedingen ontslagen X-personeel

SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Elon Musk heeft een rechtszaak gewonnen die tegen hem was aangespannen om het ontslag van duizenden werknemers bij zijn socialemediaplatform X. De klagers beweerden nog geld te moeten krijgen van Musk, maar een rechter in San Francisco heeft hun claims van de hand gewezen.

Volgens de aanklacht waren X, voorheen bekend als Twitter, en Musk nog minstens een half miljard dollar aan ontslagvergoeding verschuldigd aan ongeveer 6000 werknemers. Zij waren ontslagen nadat de miljardair de berichtendienst in oktober 2022 voor 44 miljard dollar had overgenomen.

In de zaak verwezen de ontslagen werknemers naar de Employee Retirement Income Security Act. In die wet staan regels voor uitkeringen die bedrijven moeten bieden bij ontslagen. In dit geval zouden werknemers slechts een ontslagvergoeding hebben gekregen die gelijk was aan één maandsalaris.

Teleurstelling

Maar volgens de rechter gaat het argument van de klagers niet op. Dit komt omdat het bedrijf na de overname door Musk al aan werknemers had medegedeeld dat ontslagen werknemers slechts beperkte compensatie zouden krijgen. Daardoor konden de werknemers zich niet beroepen op de Employee Retirement Income Security Act.

De zaak betreft een van de vele beschuldigingen waarin Musk wordt verweten beloften aan voormalige Twitter-werknemers niet na te komen. De advocaat van een van de gedupeerden laat via een woordvoerster weten teleurgesteld te zijn. Er wordt nog gekeken of er nieuwe juridische stappen mogelijk zijn. Advocaten van Musk en X reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.