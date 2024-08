Muziekconcern Taylor Swift sluit deal over licentie voor WhatsApp

HILVERSUM (ANP/RTR) - Platenconcern Universal Music Group (UMG) heeft de muziek van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Harry Styles voortaan ook gelicenseerd voor gebruik op WhatsApp. Daarover heeft het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf een deal gesloten met Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, Instagram en ook WhatsApp. Voor het eerst is dat laatste platform nu ook in de samenwerking meegenomen.

Volgens UMG opent de overeenkomst nieuwe kansen voor aangesloten artiesten op Meta's platforms, zonder verder op alle technische mogelijkheden voor muziek op sociale media in te gaan. De onderneming was in 2017 naar eigen zeggen het eerste grote muziekbedrijf dat een licentiedeal aanging met het Amerikaanse concern van topman Mark Zuckerberg.

Het is een opsteker dat het is gelukt een nieuwe, uitgebreidere deal te sluiten. Eerder dit jaar verdween de muziek van de sterren van UMG nog maandenlang van TikTok, omdat de partijen er toen niet uitkwamen. Volgens UMG weigerde TikTok, eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, aanvankelijk een eerlijke prijs te betalen voor de muziekrechten.

Beleggers houden UMG de laatste tijd scherp in de gaten. Vorige maand verloor het bedrijf in een dag nog bijna een kwart aan beurswaarde. Dat kwam doordat de financiële markten flink schrokken van resultaten die UMG naar buiten had gebracht. De inkomsten uit abonnementen en streamingdiensten vielen daarin flink tegen.