Catalonië heeft na lange tijd regering die geen afscheiding wil

BARCELONA (ANP/RTR) - De leider van de Spaanse socialistische partij in Catalonië, Salvador Illa, heeft een regering van zestien bewindslieden gevormd. Met Illa als regiopremier heeft Catalonië nu voor het eerst sinds 2010 een regeringsleider die geen onafhankelijk Catalonië nastreeft. Illa was eerder minister van Gezondheid in Madrid onder zijn politieke bondgenoot de socialistische premier Pedro Sánchez.

Illa's partij, de PSC, heeft in de verkiezingen in mei fors gewonnen en de meeste zetels in het regioparlement gekregen. Maar onvoldoende voor een meerderheid. Hij geniet nu de steun van de gematigde separatisten van de ERC (Catalaans Republikeins Links) en van een coalitie van links-radicale partijen en bewegingen, Sumar. De separatistische Junts per Catalunya van de uitgeweken separatistenleider Carles Puigdemont is fel tegen de vorming van deze regering.

Puigdemont die door justitie in Spanje wordt gezocht, dook donderdag na zeven jaar ballingschap naast het parlementsgebouw in Barcelona op en sprak een half uur lang tot aanhangers. Hij wilde het gebouw in om zich in het debat over de installatie van Illa fel te keren tegen de vorming van dit kabinet. Puigdemont zag daarvan af en besloot snel weer te verdwijnen. Hij wist het land weer te verlaten zonder te worden getraceerd door de politie.

Om de steun van de ERC binnen te halen, heeft Illa beloofd dat hij probeert te regelen dat de Catalaanse regioregering over alle belastinginkomsten uit de regio zal gaan. Dit is een oude wens van veel separatisten. Een dergelijke regeling moet echter ook door het parlement in Madrid goedgekeurd worden, wat moeilijk zal zijn.