Muziekconcern UMG bovenaan in AEX, Adyen zakt na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) was woensdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het muziekconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, dankzij sterke verkopen van populaire artiesten als Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter en Lady Gaga. Topman Lucian Grainge sprak van sterke resultaten. Het aandeel steeg bijna 5 procent. Adyen zakte daarentegen bijna 5 procent. De kwartaalomzet van het bedrijf, dat transacties verwerkt voor bedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, viel tegen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 874,58 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 827,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. De beurs in Parijs steeg 0,5 procent. De Franse economie liet in het eerste kwartaal weer een nipte groei zien, na een kleine krimp in het vierde kwartaal. Later op de dag komt nog het economische groeicijfer voor de hele eurozone naar buiten.