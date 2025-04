Evacuatie legerpersoneel Congo begonnen in Goma

KINSHASA (ANP/AFP) - In de Congolese stad Goma is de evacuatie begonnen van honderden politiemensen en troepen van het leger van de Democratische Republiek Congo (DRC). Zij zaten maandenlang vast in een basis van de Verenigde Naties (VN) in de door de Congolese rebellengroep M23 belegerde stad.

De regering van Congo en M23 zijn deze week een bestand overeengekomen om de gevechten in het oosten van het land te staken en te komen tot een permanente wapenstilstand. De evacuatie kwam er na langdurige onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de VN, de Congolese regering en M23, aldus bronnen in de DRC en de VN.

Begin april zaten volgens de VN ongeveer 1500 soldaten van het Congolese leger op de VN-basis. Het Rode Kruis zorgt voor de overplaatsing van het ontwapende leger- en politiepersoneel en hun familie van Goma naar de hoofdstad Kinshasa.