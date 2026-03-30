Muziekconcern UMG stijgt op Damrak na aandeleninkoop

Economie
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 9:22
AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) behoorde maandag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het platenbedrijf achter popsterren als Billie Eilish, Taylor Swift en Harry Styles gaat voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Het eerste aandeleninkoopprogramma van het bedrijf onderstreept volgens het bestuur van UMG het vertrouwen in de strategie en groei op lange termijn. Het aandeel steeg bijna 3 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX-index.
De algehele stemming op het Damrak bleef terughoudend door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan. De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 959,20 punten. Vrijdag sloot de hoofdindex 1,1 procent lager, ondanks het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de staking van de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten te verlengen tot 6 april.
