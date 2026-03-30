Ali B ontwijkt pers voor begin derde zittingsdag zedenzaak

AMSTERDAM (ANP) - Ali B is maandagochtend gearriveerd bij het gerechtshof in Amsterdam, voor de derde en laatste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van zijn zedenzaak. De rapper, die terechtstaat voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen, arriveerde rond 08.45 uur. Hoewel er veel pers aanwezig was, wist de artiest grotendeels onopgemerkt de ingang van het gerechtshof te bereiken.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel tegen Ali B geëist voor twee verkrachtingen en een aanranding. Op de slotdag reageert het OM op het pleidooi van zijn advocaten, die hebben gepleit voor vrijspraak. Ook krijgt Ali B het laatste woord.

Het hof doet op 7 mei uitspraak.