Hof hoort op laatste zittingsdag zedenzaak Ali B nog een getuige

Het gerechtshof Amsterdam heeft besloten op de derde en laatste zittingsdag in de zedenzaak tegen Ali B nog een getuige te horen. Dat werd maandag duidelijk bij aanvang van de zitting.

De advocaten van Ali B hadden donderdag in hun pleidooi verzocht om Danny Ellinger, de voormalige partner en manager van Ellen ten Damme, te mogen horen. Het hof heeft hiermee ingestemd, omdat het een belangrijke getuige is en de verdediging hem nog niet eerder heeft kunnen verhoren.

In 2024 werd Ali B veroordeeld voor een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Dit zou zijn gebeurd in Marokko rond de opnames van een tv-programma.