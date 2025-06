Navigatiesignalen honderden schepen verstoord in zee rond Iran

NEW YORK (ANP) - De navigatiesignalen van meer dan negenhonderd schepen in de Straat van Hormuz en de Perzische Golf zijn afgelopen weekend verstoord geraakt. Daarmee lijkt het conflict tussen Israël en Iran ook gevolgen te hebben voor de scheepvaart. Sinds vrijdag hebben sommige reders hun olietankers uit voorzorg ook niet meer aangeboden voor routes in het Midden-Oosten.

Het Joint Maritime Information Center, een internationale maritieme organisatie die het gebied in de gaten houdt, waarschuwde zondag voor gevallen van "extreme jamming" van signalen vanuit de Iraanse haven Bandar Abbas. Volgens persbureau Bloomberg toonde navigatiedata schepen die onmogelijke rechte lijnen voeren, zigzagden over het water of op het vasteland leken te varen.

Intussen lijkt de scheepvaartsector terughoudend als het gaat om opdrachten in de regio. Persbureau Reuters sprak met anonieme scheepsmakelaars en bevrachters. Ze zeiden dat er maar weinig aanbiedingen komen voor transport in de Perzische Golf.