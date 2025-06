Waarom we stiekem genieten van andermans mislukking

Fraai is het niet, wel menselijk: een heimelijke gniffel om andermans ellende. Niet voor niets zijn programma's als zo populair. Niemand hoopt dat de koppels het redden, liever zien we ze vreemdgaan. Toch is het niet zo'n goed teken als je erg geniet van je falende medemens. “Wanneer je zelf niet goed in je vel zit, kunnen andere mensen hun successen ondraaglijk worden omdat je jezelf er automatisch mee gaat vergelijken waardoor je je nog slechter gaat voelen,” aldus Catherine Chambliss, professor neurowetenschap en psychologie aan het Ursinus College in Pennsylvania.

Er is ook een evolutionaire verklaring die wetenschappers 'Mate Value' noemen. Het gaat om de relatieve aantrekkelijkheid ten opzichte van je omgeving. Als een vriendin een blunder begaat of een vriend wordt ontslagen dan neemt onze relatieve aantrekkelijkheid voor het andere geslacht toe. Maar over het algemeen heeft het met onzekerheid te maken. Mislukte relaties in films en series, een Hollywoodster die een scheve schaats rijdt of aan de drugs raakt, het zou ons een beter gevoel over onszelf geven.

Maar het effect is een stuk minder sterk als je stevig in je schoenen staat en blaakt van het zelfvertrouwen. Toch is een beetje leedvermaak niet erg, zolang het beperkt blijft tot zaken op afstand als tv-programma's of beroemdheden.