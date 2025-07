Nederlander Jochanan Senf wordt topman bij Ben & Jerry's

AMSTERDAM (ANP) - Ben & Jerry's krijgt voor het eerst een Nederlandse topman. Jochanan Senf komt aan het roer te staan van het ijsmerk dat onderdeel is van de binnenkort af te splitsen ijsdivisie van Unilever. Dat maakt The Magnum Ice Cream Company (TMICC) donderdag bekend.

Senf heeft eerder al zeven jaar bij Ben & Jerry's gewerkt en is goed bekend met het ijsmerk. "Hij is doordrongen van de cultuur en de unieke missie van Ben & Jerry's", verzekert een woordvoerder van TMICC. Het in 1978 opgerichte Ben & Jerry's staat bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbindt. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000.

Unilever meldde vorig jaar de ijsdivisie af te splitsen. Het levensmiddelenconcern wil zich richten op zijn belangrijkste merken.