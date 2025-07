Netanyahu: onder voorwaarden praten over permanent bestand

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is bereid om tijdens een tijdelijk bestand te onderhandelen over een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Voorwaarde is wel dat Hamas wordt gedemilitariseerd, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

"Aan het begin van een wapenstilstand zullen we beginnen aan de onderhandelingen voor een permanent einde aan de oorlog" zei Netanyahu in een videoboodschap. Maar Hamas moet dan wel de wapens neerleggen en mag niet langer "bestuurlijke of militaire capaciteiten" hebben.

"Als dat kan worden bereikt door onderhandelingen: geweldig", zei Netanyahu. Maar als dat niet kan "zullen we het bereiken met andere middelen", waarschuwt de premier. "Met de kracht van ons heldhaftige leger".

Delegaties van Israël en Hamas onderhandelen sinds zondag in Qatar over een tijdelijk bestand. De Amerikaanse Midden-Oostengezant Steve Witkoff heeft een voorstel gedaan voor een zestigdaags bestand in Gaza. In ruil moet Hamas dan nog twintig levende Israëlische gijzelaars vrijlaten.