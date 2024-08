Nederlandse claimstichting begint rechtszaak tegen X

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) begint een claimzaak tegen socialemediaplatform X "wegens grove schendingen van grondrechten inzake gegevensbescherming en consumentenbescherming". Volgens de stichting, die eerder al met claims kwam tegen TikTok en Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, verzuimt de onderneming van Elon Musk onder meer maatregelen te nemen om het X-platform tot een veilige plek te maken.

Sinds januari 2022 zijn er bij X minstens vier datalekken geweest, stelt SOMI. Daarbij zijn de persoonlijke gegevens van X-gebruikers ook op het dark web beland. Verder schiet X volgens de stichting onder meer tekort bij het tegengaan van haatdragende taal in berichten. Daarnaast ageert SOMI tegen het feit dat X adverteerders de mogelijkheid biedt om gericht te adverteren op basis van gevoelige persoonsgegevens van gebruikers, zoals politieke opvattingen of religieuze overtuigingen.

"Het is duidelijk dat X onrechtmatig heeft gehandeld en zichzelf ongerechtvaardigd heeft verrijkt ten koste van haar gebruikers. Deze praktijken hebben schade veroorzaakt. Daarom eist SOMI staking van het onrechtmatige handelen en compensatie namens de getroffen X-gebruikers", schrijft SOMI in een persverklaring. Hoeveel vergoeding gebruikers zouden moeten krijgen, wordt daarbij niet genoemd. SOMI probeert eerst gebruikers te verzamelen. Zij kunnen zich via het internet registreren.