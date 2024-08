Chipbedrijf Applied Materials zakt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Applied Materials ging vrijdag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van chipapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) stuwde volgens het bedrijf de vraag naar zijn apparatuur, diensten en software om chips te maken. De omzetvoorspelling voor het huidige kwartaal voldeed eveneens aan de hoge marktverwachtingen. Het aandeel, dat in aanloop naar de resultaten al een flinke stijging liet zien, zakte bijna 5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de stevige opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 40.512 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 5533 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 17.548 punten. De S&P 500 en de Nasdaq sloten donderdag voor de zesde dag op rij hoger en koersen af op de beste beursweek sinds november met weekwinsten van respectievelijk meer dan 3 en 5 procent. De Dow stevent af op een weekwinst van ruim 2 procent, de grootste weekwinst dit jaar.