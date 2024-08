Scheefgroei arm en rijk is toegenomen, zegt FNV na CPB-raming

UTRECHT (ANP) - De scheefgroei tussen arm en rijk is afgelopen jaar toegenomen. Dit zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha in een reactie op de raming over de economie, waarmee het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag kwam.

Het CPB meldde in de raming onder meer dat een kleiner deel van de verdiensten van Nederland vorig jaar terechtkwam bij werknemers en zelfstandigen. Ofwel minder geld naar arbeid en weer meer naar kapitaal, aldus FNV. "Dat betekent dat er genoeg financiële ruimte is voor hogere lonen", voegt Boufangacha daaraan toe.

Het CPB meldde ook dat het begrotingstekort volgend jaar dreigt op te lopen naar 2,6 procent. Dit soort cijfers versterken volgens Boufangacha de roep om bezuinigingen. "Toch is het nieuwe kabinet van plan om miljarden belastingverlaging door te voeren voor vermogenden en bedrijven. Als we al moeten bezuinigen, dan is er toch geen ruimte voor cadeautjes aan de rijkste Nederlanders? Laat het kabinet zijn verkiezingsbelofte waarmaken en écht kiezen voor bestaanszekerheid."

In de raming staat verder dat de koopkracht dit jaar met 2,5 procent groeit en volgend jaar met 1,1 procent. Voor het doorsnee huishouden is de koopkracht in 2025 weer boven het niveau van 2021, toen de inflatiegolf begon, aldus het CPB. "Dankzij onze strijd aan de cao-tafel én in het land voor hogere lonen hebben we de inflatie bijna geheel ingelopen, waardoor de koopkracht is hersteld", zegt Boufangacha hierover. Maar volgens hem kunnen veel Nederlanders nog steeds niet of nauwelijks rondkomen.