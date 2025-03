Nederlandse Loterij sleept illegale goksite voor de rechter

RIJSWIJK (ANP) - De Nederlandse Loterij daagt gokbedrijf Lalabet voor de rechter. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. De kansspelorganisatie, bekend van onder meer de Staatsloterij en TOTO, zegt miljoenen euro's omzet mis te lopen door concurrentie van illegale gokaanbieders, waaronder Lalabet.

De Nederlandse Loterij eist dat het in Costa Rica gevestigde Lalabet op zwart gaat in Nederland, naar eigen zeggen om spelers te beschermen. Volgens de Nederlandse Loterij is Lalabet de grootste illegale aanbieder van gokspelen in Nederland.

"Wij vinden dat de achterdeur voor illegale aanbieders stevig dicht moet", licht een woordvoerder van de Nederlandse Loterij toe. Het bedrijf wil daarnaast dat de Kansspelautoriteit (Ksa) meer bevoegdheden krijgt om illegale aanbieders aan te pakken.