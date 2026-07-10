Nieuwe adviesraad moet Nederlandse economie productiever maken

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe, onafhankelijke adviesraad gaat zich buigen over maatregelen om de groei van de arbeidsproductiviteit aan te jagen. Dat is volgens het kabinet nodig om welvaart te behouden en collectieve voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te houden. Daarmee volgt het een belangrijke aanbeveling uit een eerder advies van voormalig ASML-topman Peter Wennink.

Het kabinet heeft vrijdag in de ministerraad zeven leden van deze zogenoemde Productiviteitsraad benoemd. Voorzitter is Pauline van der Meer Mohr. Zij bekleedde managementfuncties en commissariaten bij onder meer ABN AMRO, Shell, Ahold Delhaize en ASML en was bestuursvoorzitter van Erasmus Universiteit Rotterdam. Andere bekende leden zijn econoom Barbara Baarsma en AFM-topvrouw Laura van Geest.

De arbeidsproductiviteit meet de hoeveelheid arbeid die per gewerkt uur wordt verzet en is een bepalende factor voor economische groei. Om die groei in stand te houden terwijl er door de vergrijzing minder werkenden overblijven, zullen mensen vooral slimmer moeten gaan werken. Het is de bedoeling dat de Productiviteitsraad daar jaarlijks advies over gaat uitbrengen aan het kabinet en parlement.

Het kabinet zet vooral in op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook digitalisering en innovatie moeten een impuls krijgen. Bij het verbeteren van de arbeidsproductiviteit wordt de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol toegedicht. Ook financiering en regeldruk zijn punten van aandacht.