Nieuwe records voor S&P 500 en Nasdaq na renteverlaging Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag overwegend verder omhoog, na de sterke koerswinsten een dag eerder door de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De brede S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq stegen naar nieuwe recordstanden. De Amerikaanse centrale bank kwam met een nieuwe renteverlaging.

De Federal Reserve verlaagde de rente met een kwart procentpunt, zoals alom was verwacht op de financiële markten. In september werd de rente nog met een half procentpunt verlaagd, wat de eerste renteverlaging door de Fed sinds 2020 was. Met een lagere rente wordt de economie gestimuleerd, bijvoorbeeld omdat de leenkosten voor huishoudens en bedrijven dalen.

De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 5973,10 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent tot 19.269,46 punten. De Dow-Jonesindex was onveranderd op 43.729,34 punten. De hoofdindex ging een dag eerder nog 3,6 procent omhoog en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds 2022.