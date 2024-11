Rudy Giuliani krijgt van rechter week om appartement af te staan

NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter in Manhattan heeft de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, een week de tijd gegeven om zijn luxeappartement af te staan. Op die manier moet hij twee verkiezingsmedewerkers uit Georgia vergoeden die hij heeft belasterd.

Giuliani, een bondgenoot en voormalig advocaat van de herverkozen president Donald Trump, werd vorig jaar veroordeeld tot het betalen van 146 miljoen dollar (134 miljoen euro) aan Ruby Freeman and Wandrea 'Shaye' Moss. Die had hij in 2020 onterecht beschuldigd van fraude met stembiljetten.

Maar omdat hij het geld niet bijeen kreeg, besliste de rechter in oktober dat hij zijn appartement en andere bezittingen moest afstaan ter compensatie. Dat heeft hij tot nog toe geweigerd.

Na de zitting donderdag reageerde de 80-jarige Giuliani dat hij alles waar de rechter om vroeg zou overdragen. "Ze mogen al mijn bezittingen hebben, maar ze kunnen me niet afpakken waar ik in geloof", zei de oud-burgemeester.