Macron zegt vrijdagochtend met een nieuwe premier te komen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron komt vrijdagochtend met de naam van een nieuwe premier. Dat heeft het Elysée, het presidentieel paleis, bekendgemaakt. Dat is later dan de president eerder had beloofd. Hij moet met een nieuwe premier komen, omdat het parlement Michel Barnier naar huis had gestuurd.

Macron was donderdag in Polen voor een bezoek, maar heeft die reis vroegtijdig afgekapt. De verwachting was dat hij mogelijk deze donderdagavond al met een kandidaat zou komen, vooral omdat hij dinsdagmiddag had gezegd dat het nog hooguit 48 uur zou duren. Het Elysée zegt nu dat het de naam vrijdagochtend bekendmaakt in een persbericht.

Vorige week viel het Franse kabinet door een motie van wantrouwen van het Franse parlement. Dat was al 62 jaar niet voorgekomen. Het parlement was boos op Barnier omdat hij het parlement probeerde te passeren bij het doorvoeren van een begroting. Die mogelijkheid bestaat in de Franse grondwet. Het enige wat het parlement nog kan doen om dat te voorkomen, is de premier en zijn kabinet naar huis sturen.