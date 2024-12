Nike zakt op lager Wall Street, FedEx wint na opsplitsing

NEW YORK (ANP) - Nike behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De sportkledingfabrikant zag de verkopen in het afgelopen kwartaal dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het sportmerk kampt met toenemende concurrentie. Doordat meer kleding en schoenen met korting werden verkocht, daalde ook de winst aanzienlijk. Het aandeel werd 2,5 procent lager gezet.

FedEx steeg 4 procent. De post- en pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel wel tegen. Ook verlaagde het bedrijf de vooruitzichten voor het hele jaar. Volgens topman Raj Subramaniam heeft FedEx last van de aanhoudende zwakke vraag op de Amerikaanse thuismarkt en het aflopen van het contract met US Postal Service voor luchttransportdiensten. Het besluit van FedEx om meer waarde te creëren door zijn vrachtvervoerdivisie apart naar de beurs te brengen, werd goed ontvangen door beleggers.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, mede door de dreiging van een zogeheten shutdown van de Amerikaanse overheid. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 42.293 punten. De hoofdindex wist donderdag nog met een nipte winst een verliesreeks van tien dagen op rij te doorbreken. De Dow koerst echter af op het grootste weekverlies sinds maart 2023. De brede S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 5845 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent tot 19.027 punten. Ook de S&P 500 en de Nasdaq stevenen af op forse weekverliezen.

Overheidsuitgaven

De stemming werd gedrukt doordat het Huis van Afgevaardigden een nieuw voorstel over de overheidsuitgaven heeft weggestemd. Het uitgavenpakket was samengesteld door de Republikeinen nadat aankomend president Donald Trump een eerder voorstel had verworpen. De financiering van de overheid loopt vrijdag af. Als er geen oplossing komt, moeten delen van de federale overheid worden stilgelegd.

Daarnaast bleek dat het favoriete inflatiecijfer van de Federal Reserve in november iets hoger was dan verwacht. De Fed verhoogde deze week al de inflatieverwachting voor het komende jaar en gaf aan in 2025 slechts twee renteverlagingen te voorzien. Eerder ging de centrale bank uit van vier renteverlagingen.

Tesla verloor 3 procent. De elektrische autofabrikant roept in de VS bijna 700.000 voertuigen terug door een probleem met het controlesysteem voor de bandenspanning.