Nog steeds minder passagiers op vliegveld Frankfurt dan voor corona

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De passagiersaantallen op de luchthaven van Frankfurt liggen nog altijd lager dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie uitbrak. Ongeveer 28,8 miljoen passagiers reisden in de eerste helft van dit jaar via de grootste luchthaven van Duitsland, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat is nog altijd 14,5 procent minder dan voor corona.

Dat meldt exploitant Fraport dat ook uitbater is van vliegvelden in onder meer Griekenland, Turkije en Bulgarije. Frankfurt is de thuisbasis van Lufthansa. De Duitse luchthaven behoort samen met Schiphol, London Heathrow en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste vliegvelden van West-Europa.