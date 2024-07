Ook Engeland vond het geen penalty

Nederland heeft op een wel heel sneue manier verloren van de Engelsen gisteravond. Eerst was daar een onterechte penalty en dan in de allerlaatste minuut de 2-1. Ook de Engelsen zelf hebben medelijden.

"Als verdediger vind ik dat de penalty een absolute schande was”, zegt voormalige rechtsback Gary Neville bij ITV. "Ik zou woest zijn geweest als ik zo een strafschop had tegen gekregen, zeker in zo’n wedstrijd. Hij wilde de bal spelen en er waren ook amper protesten. Echt, in geen honderd jaar is dit een penalty. Mag je dan niet eens meer proberen om een schot te blokken?”

Liverpool-icoon Jamie Carragher is het met hem eens. "Nooit een penalty”, schrijft hij op X.

Ook The Daily Mail erkent dat The Three Lions mazzel hadden met de scheidsrechter, terwijl ze eerder nog twijfelde aan de beste man. "Na een week van Engelse twijfel over scheidsrechter Felix Zwayer, zijn het de Nederlanders die met fakkels zullen marcheren”, schrijft de tabloid.

"Penalty voor Engeland. Voor een heel licht vergrijp, aangezien Denzel Dumfries alleen maar deed wat een verdediger moet doen. Bedankt, Felix Zwayer. We hebben nooit aan je getwijfeld”, klinkt het sarcastisch.