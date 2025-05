Nutreco bevestigt boekhoudprobleem bij Ecuadoraanse tak

AMERSFOORT (ANP) - Nutreco, in handen van familiebedrijf SHV, heeft bevestigd dat het te kampen heeft gehad met een ernstig boekhoudprobleem bij de Ecuadoraanse tak van het diervoederbedrijf. "In 2023 ontdekten we een boekhoudkundige onregelmatigheid in onze activiteiten in Ecuador. Na deze ontdekking hebben we direct en doortastend opgetreden en de kwestie grondig onderzocht", zegt een woordvoerster na eerdere berichtgeving door Follow the Money.

"Om herhaling te voorkomen, hebben we uitgebreide maatregelen genomen om onze interne controles te versterken", aldus de zegsvrouw. Follow the Money berichtte op basis van een vertrouwelijk rapport van accountantskantoor PwC dat een angstcultuur en autoritair leiderschap bij de Ecuadoraanse tak leidde tot gesjoemel met de boekhouding.

Nutreco zou bijna 90 miljoen euro te veel omzet hebben ingeboekt.